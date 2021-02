Gamergen

Vous êtes intéressés par ce titre, mais ne possédez pas la console de Nintendo ? Bonne nouvelle,Le producteur Ryozo Tsujimoto et le directeur Yasunori Ichinose ont donné l'information au détour d'une interview chez Fanbyte, en précisant queCe n'est qu'une demi-surprise : l'édition PC de Monster Hunter Rise était mentionnée dans l'énorme leak du calendrier de Capcom pour les années à venir, dont la véracité se confirme d'annonce en annonce... D'ailleurs,Qu'il fut court ce second contact poussé avec Monster Hunter Rise. Deux petites quêtes et puis s'en va. L'occasion de confirmer que ça s'annonce aussi dantesque que Monster Hunter World, mais aussi quelques monstres qui s'annoncent bien retors, des terrains de chasse toujours aussi vastes, un nouveau grappin qui va dynamiser encore plus le tout, un chien qui concurrencer le Palico et servir de monture, ainsi qu'une ambiance très Japon féodal qui séduit votre serviteur - et il risque de ne pas être seul... On à hâte d'être au 26 mars prochain pour goûter aux joies de la nouvelle évolution de Monster Hunter, qui peut clairement attirer les fans qui n'ont pas de Nintendo Switch !La franchise Monster Hunter continue son évolution avec ce nouvel épisode qui dispose aussi bien d'arguments pour séduire un nouveau public en quête d'un action-RPG exigeant que pour motiver les habitués à repartir pour des centaines d'heures de jeu. Solide sur le plan technique, Monster Hunter Rise promet de rendre la chasse plus plaisante que jamais avec son Filoptère plein de ressources qui offre une dimension supplémentaire au gameplay. Reste à voir si l'expérience de jeu en multijoueur et le contenu, notamment le bestiaire, seront à la hauteur des attentes. Rendez-vous le 26 mars prochain pour la sortie sur Nintendo Switch, mais aussi début 2022 sur PC comme nous l'a annoncé Capcom.Monster Hunter Rise s'annonce comme un nouveau titre mémorable pour la licence, mais aussi pour la Switch sur laquelle il fait un retour qui devrait être triomphal. Presque tous les voyants ont l'air au vert, les graphismes sont étonnamment bons pour cette machine, le gameplay basé sur les fondations solides de ses prédécesseurs d'être peaufiné et enrichi. L'ambiance et l'univers sont soignés, et le contenu a l'air au rendez-vous. Des efforts ont aussi l'air d'avoir été faits pour rendre le jeu plus accessible au grand public, tout en ayant l'air incroyablement fun et intéressant même pour les vétérans. Il ne reste qu'à patienter quelques semaines pour vérifier tout cela, et voir ce qu'il a à proposer aux chasseurs les plus acharnés avant d'offrir notre verdict final.Rappel : Plus d'info avec un live (pour Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2) à partir du 8 Mars 2021.