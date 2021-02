Depuis quelques jours nous voyons des infos qui troublent les joueurs concernant Sony Japon.

En fait, depuis quelques années, nous voyons bien à travers les tops japonais, que les consoles de salon ont perdu de leur attrait, d'ailleurs la consoles la plus vendues à l'heure actuelle, c'est une console "hybride" (d'ailleurs est-ce que Nintendo refera un jour une console 100% salon, là est la question).



Quand vous vendez des consoles de salon par camion, vous pouvez vous permettre de faire des jeux "élitiste" (plus "poétique" par exemple), car même si le jeu n'a pas un gros succès commercial, vous compensez par d'autres jeux plus "commerciaux", mais quand vous vendez par camionnette, c'est plus la même chose.



Longtemps, en ce qui me concerne, j'ai toujours vu Sony comme un "faiseur d'ambiance", c'est l'une de leur plus grande force, mais voilà, je trouve qu'il manquait dans leur jeu, un coté plus "interactif".



Je pense que la nouvelle approche, c'est avec la Team Asobi que Sony veut redonner un pouvoir d’attraction à ses machines avec les accessoires (manette et casque), ils vont s'y prendre à la manière de Nintendo, Astro devient le Mario qui permet de montrer les spécificités des accessoires, les plus values de la console.



Astro s'adresse à la fois aux nostalgiques (comme le fait Nintendo avec Mario) tout en étant le renouvellement du gameplay (le coté "moderne"), de plus le coté "interaction" qui manquait dans les jeux Sony va être plus présent.



Donc nous avons perdu le coté "renouvellement de l'ambiance" pour gagner en "renouvellement du gameplay", le "fun gameplay interactif bon enfant" avant "l'ambiance de contemplation austère".



Astro est une métaphore de l'image que Sony veut des joueurs (ou à des joueurs), un coté "curieux/naif/enjoué" (si je fais ça, ça fait quoi ect) pour nous rappeler l'enfant qui est en nous (d'ailleurs ça explique pourquoi Sony va vers "la censure", quand tu t'adresses aux enfants, forcément tu as la censure pas loin derrière par rapport à certains choses), car ne jamais oublier, que l'avenir, c'est les enfants...c'est eux qu'il faut faire revenir sur les consoles "de salon", qui sont parti sur les mobiles ect