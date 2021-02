Aujourd'hui on oppose 2 très bon jeux !Ca va être dur!Nier AutomataVSBloodborneLien : https://www.gamekult.com/actualite/jeu-de-la-generation-1-4-jour-4-bloodborne-croise-le-fer-avec-nier-automata-3050836123.html Dur de faire un choix, mais étant fan de la saga des souls j'ai voté bloodborne.Très grosse surprise pour le match précédent mais God of war s'en sort vainqueur de presque rien ! 50% de vote des deux coté il ne devait y avoir que quelques vote d'écarts.Incroyable, je pensais vraiment que GOW allait passer haut la main !

posted the 02/17/2021 at 05:09 PM by misterwhite