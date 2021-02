Après les PS5 et les Xbox Series X, les Scalpers se jettent désormais sur les Happy Meals aux USA !La raison ?Des cartes Pokémon offertes dans ceux-ci, et pouvant être revendu à prix d'or sur eBay... Le prix moyen est de 10$ par paquet de cartes (contre 2$ au restaurant ou 5$ l'happy meal).McDonald a même du mettre en place des restrictions sur le nombre d'Happy Meals achetables par personnes.Certains demandent même de donner les repas aux sans abris et de ne pas acheter les menus UNIQUEMENT pour les cartes à l'intérieur (même si il me semble qu'on peut acheter les jouets seuls, c'est 2 €) :Elle n'est pas belle cette année 2021 ?[par contre sans rire, j'suis capable d'acheter 10 € uniquement le carton du Happy Meal T_T]