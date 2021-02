Je plaisante, on est en Fevrier (version PS4 faite sur PS5).- Gameplay toujours au top- Exploration moins poussée que le 8 mais quand meme bien présente- Bonne OST- Persos attachants- Une des meilleures histoires de la serie- Traduit en FR, faut continuer de supporter- C'est Ys quoi- Oui ça a visuellement 2 gen de retard (mais c’est ultra fluide)- Structure plus répétitive que les precedents- Les nuits de Grimwald- Trop facile en Normal donc faites le au minimum en HardBon ne passons pas par 4 chemins YS9 est moins bon que YS8 et aussi bien plus court (26 heures en normal).Fini l’aventure dans un monde inconnu, place a la ville prison de Bladucq et ses quelques environnements ouverts aux alentours. Mais outre son univers plus fermé et moins diversifié, c'est aussi sa structure chapitré qui lui fait un peu defaut.Chaque chapitre peut etre schématisé ainsi: Récupérer 100 points Nox via des quêtes annexes ou des combats pour faire apparaitre une Sphère quelque part sur la carte. La Sphere vous emmène alors dans un event appellé « Nuit de Grimwald » ou il faudra soit defendre un cristal (le meme genre de truc nul qu’il y avait dans YS8 mais avec des barrieres pour proteger le village des rescapés), soit detruire une centaine de cristaux disposé un peu partout.Une fois réussi vous débloquez alors une nouvelle zone dans la ville (ou en extérieur) vous permettant de commencer la quete principale du chapitre en cours, ce qui vous permettra ensuite d’atteindre le donjon et on recommence une fois le boss de ce dernier terrassé. Un poil redondant sur le long terme même si on arrive à passer outre grâce a toutes les qualités du jeu.On retrouve ce gameplay toujours aussi fun et bourrin, des nouvelles aptitudes comme se téléporter, voler ou courir sur les murs qui rendent l’explo encore plus kiffante. Les nouveaux persos accompagnants Adol sont tous attachants avec chacun un bon background et bien qu’imparfaite l’histoire est sans contexte l’une des plus reussie de la serie. La fin de Lacrimosa of Dana était plutôt poignante, celle de Monstrum Nox l’est tout autant voir encore plus.