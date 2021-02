Coucou ! J'avais envie de donner un petit coup de pouce à Mathias, développeur de Slide - Animal Race, qu'il a développé tout seul en un peu plus d'un an ^^ !Le jeu sortira le 17 février prochain, vous pouvez jouer à 8 en multi et une démo est déjà disponible sur PC Steam ^^ !Je vous propose également un petit let's play sur le jeu (avec mon micro qui sature) :De mon côté, j'ai vraiment du mal avec le moteur physique et la maniabilité général du jeu, très flottant, après les côté 8 joueurs sur le même écran peut être marrant... Si vous arrivez à réunir 8 amis ! Ça me rappelle aussi qu'un ptit Fzero serait pas de trop là chez Nintendo...