Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 10 séries d'animation différents(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Une série d'animation choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àpour faire votre liste, après, je ne prendrais plus en compte les séries d'animation choisis.Le résultat sera donné normalement Mercredi après midi.Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 10 Séries d'animation Gamekyo.Votre liste (elle évoluera en fonction de vos séries d'animations choisis) :EscaflowneCowboy BebopHunter x hunterDeath NoteDragon BallSaint SeiyaCobraL'attaque des titansEvangelionFullmetal Alchemist : Brotherhood

posted the 02/06/2021 at 01:00 PM by nicolasgourry