YS IX Monstrum Nox sort Vendredi sur PS4 (retro PS5 of course), quelques review sont deja sortisMetacritic 80/100 sur 18 reviewsOpencritic 83/100 sur 23 reviewsQuelques notes:Digitallydownloaded: 10/10Noisypixel 9,5/10Millenium 8,5/10RPG Fan 8,1/10RPG Site 8/10Gamekult 8/10Jeuxvideo.com 16/20 (basé sur la version jap)Actugaming 8/10IGN Italia 7,9/10Siliconera 7/10Eurogamer Italy 7/10

posted the 02/03/2021 at 05:35 PM by guiguif