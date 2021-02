10) Toy Story 3 / 7 Points



2010



10) L’étrange noël de Mr Jack / 7 Points



1993

9) Les Enfants loups, Ame et Yuki / 8 Points



2012



9) La Belle et la Bête / 8 Points



1991

8 ) Wall-E / 9 Points



2008



8 ) Le château ambulant / 9 Points



2005



8 ) Toy Story / 9 Points



1995



8 ) Le châteaux de le ciel / 9 Points



2003

7) Les 12 Travaux d'Astérix / 11 Points



1976

6) Le tombeau des lucioles / 13 Points



1988



6) Akira / 13 Points



1988

5) Your name / 14 Points



2016

4) Aladdin / 16 Points



1992



4) Ghost in the shell / 16 Points



1995

3) Le roi lion / 19 Points



1994

2) Princesse Mononoké / 21 Points



1994

1) Le voyage de Chihiro / 22 Points



2002

Voici « le top 10 » Gamekyo concernant les films d'animation.Vous allez me dire qu'il y a plus de 10 titres, mais comme il y a des égalités, j'ai gardé "l'esprit Top 10" en mettant à égalité des films qui obtiennent le même nombre de point, donc c'est un top 10 par catégorie de point.Un des constats de ce classement, les films d'animation 2D (dessin) sont beaucoup plus apprécié que les films d'animations en image de synthèse, un autre constat, la majorité des films d'animation de ce top sont américain et japonais.