HelloJ'ai acheté une nouvelle MINI car l'embrayage de l'ancienne ne fonctionnait plus (non, je déconne, enfin ça a joué, mais je suis tombé sur une personne qui adore retaper les voitures à neuf et qui m'a proposé un échange avec sa Mini - j'ai fait un petit Vlog ici : https://www.youtube.com/watch?v=ip-X4K76hwM . C'est un peu HS, mais j'ai toujours rêvé d'écrire un "essai de véhicule" pour un magazine, ça va être l'occasion ^^ !).Alors un "ANDROID FULL STOCK" dans la voiture, idée de merde ou idée de génie ?Au début, j'avais un peu du mal - en fait, sans Internet, au final, ça reste assez... Gadget. Ce n'est pas très différent des autres système et ça fait une sorte de gros kit main libre, à l'ancienne.MAIS !J'ai sous estimé la puissance du PlayStore O_o ! Et de l'installation d'APK sauvages uwu !Si vous voulez faire de votre véhicule un QG pour Geek sans être sur votre téléphone (ou stocker tout sur votre téléphone), c'est une solution plutôt sympa. Notez que le système est compatible avec une Clé USB 3G.Vous pouvez paramétrer exactement comme vous le voulez votre interface, vos fonds d'écran, mettre les applications de votre choix (bon, il y en a qui ne fonctionnent pas à cause de la résolution de 1024x600 par exemple, mais la grande majorité fonctionnent) et si vous avez une très bonne connexion Internet mobile (ou que vous trouvez un hotspot Wifi), vous pourrez même... Jouer au Xbox XCloud (pour l'instant je n'ai eu que des fails).D'ailleurs la partie Xbox xCloud est celle qui m'enchante le plus - mais il faut me rendre à l'évidence, les connexions 4G sont totalement fluctuantes selon l'endroit où l'on se gare, et peut être que ça ira mieux avec la 5G... A voir ^^ !En tous cas, c'est plutôt rigolo comme expérienceSi vous voulez troller () ma voiture, vous pouvez envoyer un email (et pas de NUDE s'il vous plait les filles) à minionechili[Vous_Savez_Le_Arobase]gmail[point]com[/url]. Bah oui, avec ce système, on peut même dédier une adresse au véhicule ^^ !D'ailleurs, si vous avez des idées d'utilisations (autre que d'installer des applis de PR0N en streaming) faites signe uwu !D'ailleurs, il y a quelques jours je bavais devant la Honda E. Sauf que quand on m'a annoncé le prix (39000€. Il y a 8000€ de prime écologique en Martinque si on l'achète elle est donc à 31000€), j'me suis dit : BON BAH LE JOUR OU JE SERAIS MILLIONNAIRE xD !Bonus :ARE YOU WINNING SON ?