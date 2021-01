Jeanette Maus, l'actrice qui campe le role des filles de la grande Lady Dimitrescu (dont celle qui vous course a la fin de la demo) est décédé a l'age de 39 ans des suites d'un cancer du colon."Chez Capcom R&D 1, nous sommes profondément triste pour avoir appris le décès de Jeanette Maus, la talentueuse actrice qui nous a aidés à représenter tant de personnages différents, y compris nos sorcières, dans le monde de Resident Evil Village. Nos condoléances vont à sa famille et à ses proches."

Who likes this ?

posted the 01/28/2021 at 11:43 AM by guiguif