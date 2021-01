Voilà, j'ai pas pu résister aujourd'hui, après avoir joué à CodeVein, à la tentation de me lancer dans mon 4 ème run de Nier Automata, cette fois-ci sur Xbox Series S T_T !Et c'est marrant, l'univers de ce jeu me passionne tellement (les robots, les humains, l'âme, la place des Hommes sur Terre... Glory to Mankind !) qu'à chaque fois que je le refais, je ne m'en lasse pas, et je suis toujours émerveillé par ses décors... Même si le jeu tourne en 900p.Platinum games, vous savez combien je suis fan de vous, ô s'il vous plait lâchez un petit patch pour atteindre les 1440p 60 fps sur Xbox Series S, je vous en conjure !Dans le même genre, y'a CodeVein que j'aime bien comme jeu dans la catégorie des Darks Souls pour les weeb noobsBon la bonne nouvelle, c'est que sur les 2 jeux, c'est du 60 fps en toutes circonstances pour les puristes du "désormais, les 60 fps c'est indispensable sur console".Cadeau pour ma team Xbox Series S :NE LAISSEZ PERSONNE VOUS DIRE QUE VOUS N'ETES PAS SWAG EN XBOX SERIES S !C'est la console préférée des BG.Par contre, blague à part, je ne comprends pas trop pourquoi autant de joueurs PC ont acheté cette console pour la mettre dans leur setup ? C'est le côté "pas cher" + "jolie" + "hype" ?Bon, en vrai, il a l'air de s'être fait un setup avec l'iPad Pro... Remarque, pour ceux qui ne créent rien, un MAC ou un PC c'est plus forcément utileA chaque fois que je vois une Series S, elle est associée à un setup PC, c'est marrant ^^ ! Et d'ailleurs, en parlant de Setup PC...Gears 5 est une sacrée claque quand même, sur mon écran 1080p, j'vois pas la différence avec ma GTX 1660ti! Je le crie trop sur tous les toits, mais je l'adore trop cette petite console, c'est comme une délivrance de la dictature des compteurs de pixels de la 4K/120fps pour se concentrer sur l'essentiel : les jeux et le fun) !Bon, sur ce, j'retourne jouer à mes JRPG sur PS5, c'est fini la récré la