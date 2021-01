C'est plus précisément le studio suédois Ubisoft Massive (The Division, mais aussi le futur jeu Avatar) qui est en charge du projet. Comme l'annonce le média Wired, ce nouveau jeu Star Wars en est aux débuts de son développement. Les plateformes sur lesquelles il sortira ne sont par ailleurs pas précisées. Nous savons simplement qu'il utilisera le moteur propriétaire de Massive, le Snowdrop Engine, et que Julian Gerighty, réalisateur de The Division 2 et The Crew, occupera le poste de directeur créatif.



Pour rappel, Electronic Arts avait signé en 2013 un accord d'exclusivité avec Disney concernant le développement de jeux Star Wars, censé prendre fin en 2023. Lucasfilm Games, label annoncé lundi dernier, est désormais libre de chercher d'autres partenaires. "EA a été et continuera d'être un partenaire stratégique important. Mais nous avions l'impression qu'il y avait de la place pour les autres", a commenté Sean Shoptaw, senior vice president de la branche "Global Games and Interactive Experiences" chez Disney.

Après Indiana Jones hier, on apprend aujourd'hui sur JVC que Disney a signé avec Ubisoft pour réaliser un jeu Starwars.Si vous souhaitez revenir sur l'histoire des jeux Star Wars à travers le temps et les studios, je vous propose cette excellente rétrospective, signée @blondexgf :