Let's Play

Star Wars Jedi Fallen Order faisait partie de mes grosses déception de la Series S. Reprenant le code de la versions Xbox One S, on se retrouvait avec un jeu en 720p et en 30 fps... C'était quand même hardcore, il faut l'avouer.Et là... Surprise ! Electronic Arts se décide à optimiser le jeu sur Series X (avec de la 4K s'il vous plait) et Xbox Series S !Et... Je suis vraiment satisfait du résultat. On est bien sur du 1080p, et du 60 fps. A noter que j'ai installé le jeu sur mon disque dur externe, car avoir le choix, c'est bien, et que je ne trouve pas qu'il y ait énormément de chargements dans ce Star Wars (sauf quand je meurs, disons que c'est ma punition).Cette version Xbox Series S a un rendu assez proche de ce que j'ai sur mon PC (un Core i5 9400F avec une GTX 1660 Ti 6go Vram + 16 Go DDR4), et je trouve ça vraiment impressionnant pour une console vendue même pas 300 €...A noter que le jeu est inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate, et que c'est vraiment top de pouvoir jouer dans d'excellentes conditions à ce Star Wars Fallen Order (NDLR : Mon PC comme ma Xbox sont connecté à 1 moniteur 1080p 60hz, qui me sert aussi de station de montage ^^).Le jeu fait environ 45go en revanche si vous voulez l'installer sur le SSD - il faudra donc jongler entre les jeux, mais si vous focalisez sur moins d'une dizaine de jeux et que vous les terminez, c'est loin d'être ingérable niveau espace disque - pas confortable, certes, mais très facile à gérer - d'ailleurs, j'ai déplacé Cyberpunk 2077, sur mon disque dur externe, mais je ne pense pas y rejouer avant trèèèèèès longtempsEnfin voilà, je râle souvent sur certains jeux (SoulCalibur est TOUJOURS EN 720P quelqu'un peu sonner chez Bandai Namco pour rajouter une ligne de code lol), mais quand le taff' est fait, y'a pas à dire, la Xbox Series S est une étonnante petite bête ^^ ! Je pense notamment à Watch Dogs Legion, Yakuza Like a Dragon (60 fps), Fortnite (120 fps), Gears 5 (120 fps), Sea of Thieves (60 fps). Petit à petit la console rappelle aux développeurs son existence, et j'espère que ça se traduira par un peu plus de ventes au niveau du grand public (car, oui, je pense qu'elle peut contribuer à l'accès aux jeux vidéo à tous, comme le Xbox All Access d'ailleurs). J'aime l'idée d'un monde du jeu vidéo pas réservé uniquement aux "riches" et à ceux qui peuvent se le permettre, donc j'encourage toujours ce genre d'initiative (idem pour la Nintendo Switch Lite d'ailleurs)M'enfin voilà, juste mes félicitations aux équipes d'EA d'avoir pensé à ajuster ce jeu à la Series S, surtout que le résultat est top, ça m'a donné envie de continuer mon aventure (même si là je pouvais pas j'avais pas vu que le jeu n'était pas entièrement téléchargé lol).