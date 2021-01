Bonsoir Gamekyo, j'aimerais réutiliser ma bonne vieille PS3 pour mater les bonus de mon Blu-ray collector du Roi et l'Oiseau, d'autres Blu-ray à l'avenir et aussi pouvoir rejouer à quelques jeux à l'occaz.Seulement il y a un hic. J'avais oublié qu'elle était bloquée ! La dernière fois que j'avais lancé une mise à jour elle avait bugué et s'était bloquée. Désormais quand je l'allume elle lance à chaque fois une nouvelle tentative de MAJ et se bloque avec ce message (en français).J'ai beau avoir essayé des solutions proposées par des internautes sur Gogol et autres moteurs de recherches mais cela ne marche toujours pas. Quelqu'un aurait déjà eu ce problème et aurait déjà réussi à le résoudre SVP ?? Merci d'avance pour vos réponses !