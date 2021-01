Au Royaume-Uni l'année dernière, si vous additionnez chaque PS5 vendue à chaque PS4 vendue à chaque Xbox Series vendue à chaque Xbox One vendue... vous obtenez à peu près le nombre de Nintendo Switch vendues.

La statistique surprenante du jour nous vient, une fois n'est pas coutume, du compte Twitter de Christopher Dring, le responsable sur site GamesIndustry.biz. Généralement bien informé au sujet des chiffres de ventes de consoles et jeux au Royaume-Uni, Christopher Dring a cette fois fait une révélation sur le niveau des ventes de Switch outre Manche en 2020 :Même si les PS4 et Xbox One étaient sur le déclin avant le début de la pandémie et que les PS5 et Xbox Series X|S sont arrivées en quantités relativement limitées en toute fin d'année, ce résultat n'en est pas moins impressionnant et sert une fois de plus à souligner l'immense popularité dont jouit actuellement la console de Nintendo.