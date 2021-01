Let's Play

Les 364 go d'espace disque de la Xbox Series S sont ils actuellement un vrai problème alors que 90% de la ludothèque actuelle de la console peut être installée et jouée directement depuis un disque dur externe vue que les jeux optimisés Xbox Series S sont assez... Rare au final ?Et franchement, pour les améliorations de temps de chargements sur les jeux ancienne génération, quand même moins impressionnant que ceux des jeux optimisés, au final, je trouve que l'apport du Quick Resume evite, pour un GTA V ou un Red Dead Redemption 2 par exemple, de se retaper à chaque fois le chargement initial.Non, vraiment, elle est très sous estimé cette petite console, je suis ébahis de jour en jour sur les astuces qu'ont trouvé Microsoft autour de celle-ci.Dommage qu'ils ne communiquent pas plus dessus! Surtout que les disques durs officiels sont juste magnifique. J'ai presque envie d'acheter le disque HALO + celui de Cyberpunk même si j'en ai pas besoin (jusqu'à 5 To pour 144 € quand même) !A noter que c'est valable sur PS5 également, j'installe la plupart de mes jeux PS4 (comme Gran Turismo Sport par exemple) sur mon disque dur externe, les temps de chargements ne me gênent pas plus que ça selon les jeux, et rien ne m'empêche de déplacer un des jeux sur le disque dur interne de la console