Sujet récurrent sur Gamekyo en début d'année, je me suis un peu penché de mon côté sur la question, et voici les jeux que j'attends le plus pour 2021 :Ratchet & Clank Rift ApartHalo InfiniteHorizon II: Forbidden WestBravely Default IIGran Turismo 7Resident Evil VillageFar Cry 6The MediumKena: Bridge of SpiritsRiders RepublicGhostwire: TokyoScarlet NexusJ'en profite également pour partager avec vous mes voeux pour 2021, même si, avouons le, l'année 2020 fut particulièrement riche en matière de jeux vidéo