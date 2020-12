Keisuke Kikuchi

"2021 est également le 20e anniversaire de la série Fatal Frame, je voudrais donc le célébrer d'une manière ou d'une autre si possible."

Le dernier jeu de la licence (Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires) est sortie sur WiiU en 2014 (Japon), d'après une déclaration de Keisuke Kikuchi dans le dernier Famitsu, une annonce d'un Fatal Frame (Project Zero) pour 2021 est possible (remaster de l'épisode WiiU ou nouvel épisode, là serait la question).En Octobre 2019 le producteur disait "Oui, je veux faire un Project Zero sur Switch. Je pense que ce serait très amusant de jouer avec la console en mode Portable, en se déplaçant dans tous les sens."Rappel : Christophe Gans est sur l'adaptation pour le cinéma de Fatal Frame.