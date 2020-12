HelloCertains de mes followers me faisaient remarquer la sortie du nouveau top site de jeux vidéo de l'AFJV.Et si d'habitude je ne le relaye pas, là, j'ai quand même une grosse interogation.COMMENT CELA SE FAIT-IL QUE GAMEKYO NE SOIT PAS PREMIER ? FAITES TOURNER LE SITE A TOUS VOS AMIS S'IL VOUS PLAIT !Non, blague à part :- Gameyko est 10ème- Otakugame est 24èmeMais ce n'était pas pour cela que je vous interpellais. C'est juste parce que le site de jeux vidéo le plus consulté de France est actuellement... Breakflip O_o ?! Et pas Jeuxvideo.com !Je pensais que c'était du à leur traffic US, et dans quel cas, le top Alexa n'est pas très fiable [ndlr l'outil de mesure Alexa est beaucoup plus présent aux USA], sauf que c'est un site géré depuis TOURS et entièrement en français.C'est de l'eSport, je pourrais comprendre par rapport à Fortnite, mais le traffic s'est effondré avec les MAJ du jeu. http://gamewave.fr/ par exemple perds en traffic et était très basé la dessus (soluce défis Fortnite. Ceux qui jouent au jeu comprendront lol).Du coup là... J'vois pas. Le traffic de jeuxvideo.com est juste énorme. Pour moi, c'est juste imbattable, je n'arrive pas à comprendre comment un site a pu DEPASSER jeuxvideo.com, qui est juste un monstre en terme de contenu et de production (vu le nombre de salarié et Webedia derrière).Et même... Millenium aurait DU être devant Breakflip ?Y'a un truc qui m'échappe ? Vous avez des réponses à mes questions vous ?