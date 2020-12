Juste un petit lettre d'humeur.Cyberpunk 2077 va devoir faire face à une grosse polémique, celle des joueurs consoles vanilla (je pense que sur One X / Pro ça sera moins marqué), mais ausi ceux qui ont de petit PC, sans SSD par exemple...Pour redonner mon contexte, je ne suis pas intégré au programme officiel d'influenceurs de CD Projekt, j'ai acheté mon jeu. 299€99 pour être précis, avec une Xbox One X. Qui est superbe au passage !J'ai également quelques connaissance travaillant au sein même du studio, qui est grand, sans être immense. C'est un peu plus de 1.000 employés, Ubisoft est autour des 20.000 employés pour vous donner un ordre d'idée. Ca fait à peu près 3 ans (lors de l'E3 2017 en fait) que je m’intéresse au projet.Bref, Cyberpunk 2077, vous connaissez mon point de vue. Des néons partout, du sexe, du hacking, de la technologie, du High Tech, des références Japonaises et le monde de la nuit... Toute les cases sont cochées pour me donner envie ! Ajoutez à cela le doublage en français, des musiques Hip Hop et Transe de qualité, et une ambiance Chill et... Me voilà charmé.La VF, est excellente, et entendre les personnages parler en français m'immerge encore plus dans l'ambiance. Pour une fois qu'un jeu ne se limite pas à son environnement visuel, mais qu'il soigne aussi son environnement sonore, j'ai vraiment envie de récompenser CE Projekt à ce niveau - le nombre de musiques écrites ou intégrées au jeu est impressionnante, je n'avais vu cela que dans GTA auparavant ! Cyberpunk 2077 est un jeu attachant, qu'on a envie d'aimer, on sent que ses créateurs ont pris du plaisir à le concevoir.Mais Cyberpunk 2077, c'est également un moteur interne, conçu par CD Projekt pour The Witcher : Le REDEngine. Un moteur qu'il leur faut donc optimiser à toutes les machines du marché, chose bien plus complexe que de reprendre un moteur existant (Unreal Engine, Unity (qui peut être surprenant bien utilisé), ou Amazon Lumberyard). Un moteur qui, en plus, n'est pas conçu pour de l'urbain dans sa conception... Et c'est là que commence les soucis.Rien que de passer de chevaux, à des véhicules, ça oblige à développer un tas de nouvelles fonctions pour gérer la physiques des véhicules. Et autant un GTA aura eu le temps, au fil des années, d'améliorer la physique de ses véhicules, autant sur un premier jet... C'est hardcore. Final Fantasy XV c'était déjà pété les dents à ce sujet.Au final, Cyberpunk est assez proche d'un Mass Effect - un monde où l'on nous raconte une histoire et où l'on nous dépeint une société. Je pense que le jeu n'aurais pas du être un monde ouvert, juste semi-ouvert comme Mass Effect. A quoi sert un monde ouvert où il n'y a pratiquement aucune activité ? Les bornes d'arcades sont dénuées de toute interaction, on ne peut entrer dans les boutiques, et les PNJ sont loin d'avoir autant de personnalité que ceux de Watch Dogs Legion. Trouver un simple coiffeur est impossible, pas de carrossier, il faut se faire à l'évidence : c'est simplement un RPG, adossé à un monde ouvert qui est... Atroce. Accompagné par l'une des pires conduite automobile de l'histoire du jeu vidéo - d'ailleurs, BEND STUDIOS avec Days Gone a eu beaucoup de mal à implémenter la moto dans le jeu car le moteur ne supportait de base pas les motos lol uniquement les voitures. Du coup, elle a 2 roues invisibles... https://gamefaqs.gamespot.com/boards/691087-playstation-4/77628943 Bref, partir sur ce nouveau projet, avec un moteur maison, sans possibilité d'avoir d'aide à l'extérieure (même si je pense que Microsoft a aidé), avec 1000 employés, sur 8 ans (avec les évolutions technologique, comme l'arrivée du Ray Tracing), avec une telle ambition, et une attente des joueurs qui est juste énorme.... C'était sûr que ça allait être compliqué.J'aime toujours le jeu, tant qu'il ne me plante pas entre les doigts. J'aime les dialogues. J'y joue comme un Mass Effect. Mais je déteste tellement prendre ma voiture quand je dois aller à une nouvelle mission... J'en arrive à ce genre de situation, où je chill sur l'excellente bande son, mais que je peste contre la physique du véhicule...Ouais, et cette caisse, j'vous assure, vous vous en souviendrez...Bref, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un univers parfaitement cohérent à celui qu'ils ont dans le monde réel pour réussir à s'immerger. Certains, par exemple, refusent de jouer à Tomb Raider car ils doivent y incarner une femme (Tomb Raider) et non un homme, ce qui qui les empêche de se projeter dans le jeu. Je comprends tout à fait que ce genre de personne, il ne soit tout simplement impossible de jouer à Cyberpunk 2077 dans ces conditions.Mais la disparité des notes que vous voyez viens de là. Personnellement, entre les missions, je n'ai pas grand chose à redire. Ils ont d'excellente connaissance de la technologie et ont réussi à faire un monde cohérent, où tu peux te faire pirater tes yeux, ou vivre plus longtemps en changeant des organes de ton corps (coucou Deus Ex). Ca fait plaisir de voir un jeu aussi ambitieux, même si, pour moi, le plus gros défaut, c'est qu'il aurait fallut créer 3 histoires, quittes à ce qu'elles soient plus courte, pour les NOMAD / CORPO et STREET. Là, les différences entre les 3 factions sont trop subtiles, voir même inutile, au même titre de notre provenance dans Mass Effect... On aurait aimé que le "prologue" ne se rejoigne pas, après 1/2h de jeu, dans une histoire commune. D'ailleurs, j'aurais aussi été pour n'avoir le choix qu'entre V female et V male, ça aurait évité d'avoir tous ces problèmes de "y'a pas de coiffeur dans la ville pour changer de coupe" par exemple, et fait gagné en optimisation/temps de développement. C'est curieusement un problème que partage Immortales Fenyx Rising, au lieu d'assumer clairement d'avoir une héroine féminine et charismatique (on en a besoin !), et bien y'a là encore un éditeur de personnage basique et... Inutile. De même, pour le monde ouvert, un truc à la Mass Effect aurait suffit, quitte à revenir avec un second jeu dans le même univers, mais en monde ouvert.Mais je pense qu'ils étaient trop loin dans le projet pour revenir dessus. Le rebooter aurait ajouté encore au bas mot 3 ans de développement, l'annuler sur PS4/Xbox One pour faire de la build actuelle la versions PS5/Xbox Series aurait été perçu comme un non respect de leur promesse par les fans. Franchement... Je ne pense pas que CD Projekt a tenté d'entuber les fans. Je pense qu'ils ont été piégé par leur ambition.Voilà pour mon petit billet d'humeur. J'avais envie de l'écrire après tout ce que j'ai lu sur le jeu à droite et à gauche, du haut de mes 5 petites heures de jeu. Sans freeze, mais avec des ralentissements dans ma caisse à Night CityPour conclure, je dirais : Sachez simplement ce que vous voulez et faites des achats militant. L'attitude de CD Projekt Red vous est insupportable ? N'achetez pas le jeu. Vous avez envie de les encourager ? Go investir 50 ou 70 € dans le jeu. Vous avez bien assez de moyens de vous forger votre opinion sur le jeu (test, mais également Twitch, let's play du jeu, et ce sur toutes les plateformes) et savoir ce que vous, vous voulez ! On verra le bilan avec le retour des joueurs ^^ !