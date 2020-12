Le sanctuaire de Watatsumi (Watatsumi Shrine) se trouve sur la côte de l’île de Tsushima, entre le détroit de Tsushima et le détroit de Corée, dans la préfecture de Nagasaki.Ce sanctuaire est dédié à Toyotama-hime, une déesse shintoïste, fille du dieu des mers. Ce n’est donc pas un hasard si la particularité de ce sanctuaire est que ses portes torii surgissent des eaux de l’océan !Cependant, Nagasaki étant située à l’angle sud-ouest des principales îles du Japon, la préfecture est victime de puissants typhons à la fin de l’été et au début de l’automne. Ainsi, alors que le sanctuaire est normalement constitué de deux portes torii, l’une d’elles a été renversée et détruite lors d’un typhon qui a balayé la région le 7 septembre 2020.La réparation de la porte ne sera pas facile, et surtout elle aura un coût. En plus de la difficulté que représentera son installation loin de la terre ferme, au milieu de l’eau, il faudra aussi la faire construire sur une autre île avant l’expédier à Watatsumi. Le sanctuaire a déjà fait appel à la générosité et aux dons de sa communauté, mais la ville rurale compte moins de 30 000 habitants, et ce n’est pas une population particulièrement riche.Le sanctuaire a donc décidé d’organiser une campagne de crowdfunding sur le site japonais de Campfire, dans l’espoir de récolter cinq millions de yens (40 000 euros). Cela peut sembler être un objectif ambitieux pour ce sanctuaire de campagne (qui est en plus peu connu des touristes), mais Watatsumi a un avantage très important : il est situé dans la ville de Tsushima, sur l’île de Tsushima, un lieu qui a largement inspiré les décors du jeu vidéo à succès de Sony sur PlayStation 4, Ghost of Tsushima (5 millions d’exemplaires vendus), sorti en Juillet 2020. Et qui a remporté l’Award du Public aux Games Awards 2020 soit dit en passant.Bien que le sanctuaire de Watatsumi en lui-même n’apparaisse pas dans le jeu, les concepteurs se sont largement inspirés du paysage et de l’histoire de l’île, notamment des sanctuaires côtiers que les joueurs peuvent visiter dans l’épopée des samouraïs et des ninjas. Watatsumi Shrine mentionne même Ghost of Tsuhima dans la description de sa campagne de crowdfunding, et la récente apparition de l’île dans le jeu semble avoir sensibilisé le public et l’avoir fait apprécier cet endroit (qui est unique au monde !).Non seulement la campagne de dons a atteint son objectif, mais elle l’a presque triplé, puisque 14 616 000 yens ont été collectés au moment où nous écrivons ces lignes, soit presque 110 120 euros !Il reste plus d’un mois avant la fin de la campagne de dons (que vous pouvez trouver ici), mais le chiffre dépasse déjà l’objectif initial (fixé à partir du coût total estimé pour remplacer le torii) de presque 300% .Watatsumi pourra donc retrouver toute sa splendeur et conserver une partie physique de son patrimoine culturel intact, et ce en partie grâce à Ghost of Tsushima !