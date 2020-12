J’ai passé quelques heures sur WRC 9, et je dois vous dire que… Wow, je suis vraiment impressionné par les gâchettes haptiques de ce jeu dans sa version PS5, qui sont justes exceptionnelles !Pour vous expliquer… Si vous avez joué à DiRT 5 sur PS5, vous avez du remarquer que les gâchettes tente de reproduire les sauts (avec les vibrations habituelles quand la voiture frappe le sol) et les pédales (avec de petits effets comme quand une vraie pédale de frein bouge sous nos pieds quand l’ABS se déclenche). Et bien… ici, c’est un peu la même chose, mais en beaucoup plus réaliste !En fait, Kylotonn a utilisé les vibrations du corps de la manette pour retranscrire chaque passage de vitesse, et retour de flamme plutôt que le sol. Et les sensations sur les gâchettes, elles, retranscrivent non seulement l’ABS sur le freinage, mais également, à l’accélération, les aspérités de la route.C’est bien simple : c’est le meilleur feedback que j’ai jamais eu sur un jeu de course. J’ai tellement hâte de voir le résultat sur Gran Turismo 5… C’est très compliqué à expliquer, et j’espère que Kylotonn mettra en ligne une démo (même avec 1/4 d’un circuit) juste pour convaincre des joueurs d’acheter le jeu !J’ai de la chance, je l’ai trouvé et acheté à 29,99 € en promo, je cherchais des jeux pas cher pour ma PS5 et je lui ai donné sa chance, et je ne regrette pas (même si visuellement, je le trouve austère, assez “old school” et ancien dans sa présentation des menus ou ses textures, un DiRT 5 me parait certes plus coloré, mais aussi tellement plus moderne dans sa façon de présenter les textures).*Hors jeu sur volant à retour de force bien sûr (et encore, je n'ai jamais eu de pédalier à retour de force).