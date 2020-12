Vous n'avez jamais acheté l'edition original de Dragon Quest XI qui possede de plus beaux graphismes mais du contenu en moins ? et bien sachez que vous ne pourrez désormais plus le faire (a part acheter la version physique PS4) puisque cette derniere a été retiré du PSN et de Steam pour ne proposer désormais plus que la version "S".Dragon Quest XI S Definitive Edition est disponible sur PS4, XBOX et PC depuis Vendredi dernier.