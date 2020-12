Bonjour à tous,



Je viens ENFIN de réussir à chopper une SERIES X sur Cdiscount.



N'ayant plus joué sur XBOX depuis la 360, je me renseigne sur les différents abonnements avant l'arrivée de la bête (le gamepass et le quick resume ont clairement joué dans ma décision).



Je vois une offre Xbox Gamepass Ultimate à 1€ par mois plus deux mois gratuits et 12,99€ ensuite :



- Si je souscris aujourd'hui à cette offre, l'abonnement se déclenche au moment ou je connecte ma console ou dès maintenant ?



- L'abonnement peuvent bien être stoppés à tout moment (pas d'engagement sur un an par exemple) ?



Dernière question, un casque est-il indispensable pour jouer en ligne (il me semble qu'il n'y a pas de micro sur la manette) ?

Si oui, lequel me conseillez vous pour un prix doux ?



Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous !!!