Hello tout le monde,Voici l'analyse de PP World sur la Xbox series X aprés avoir analyse la PS5.Voici les différences aprés son test avec la PS5:- Disque musique fonctionne.- Dolby Vision fonctionne sur les applis.La deception pas encore de dolby vision pour le lecteur UHD. Il fera un nouveau test lorsque le Dolby vision sera sur les jeux en 2021 comme annoncé par Xbox et Dolby. Pour voir si cela aura aussi un impact sur les films en disque UHD.Pour l'audio comme la PS5 il y a le DTSX et le Dolby AtmosAucune des deux consoles permet de lire le Bluray 3D

Who likes this ?

posted the 11/29/2020 at 10:53 AM by ajb