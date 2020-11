Salut à tous les gamers!!!j'ai reçu ma ps5 le 19 novembre comme tout fan ^^ et depuis aucun probleme mis a part une deconnection sur spiderman MM et un autre plantage sur une video d'un jeu dans le store (????)Mais hier soir en allumant la belle j'ai eu la mauvaise surprise de voir cet ecranLa ps5 n'avait pas du tout freezé car je pouvais toujours me trimballer dans les menus mais bon quand meme ^^J'ai redemarré la console et puis plus rienAlors probleme hardware ou firmware bancal ???Est ce qu'un joueur a eu le meme soucis???