Bon! Bah la dernière mise à jour pour Legion (2.5go) est sorti pour la One X et la Series S ! Et si le rendu entre One X et Series X fera l'unanimité, je me demande si vous allez préférer le rendu de la Series S ou celui de la One X... En image avec Piccadilly CircusMettez juste en commentaire S ou X (et pas SeX s'il vous plait) !Je suis vraiment curieux de voir quelle majorité va se dégager ?[Plus de Gameplay de Watch Dogs Legion dans sa versions Xbox One X]