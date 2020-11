Initialement annoncé pour PC, les joueurs consoles amateurs de Mechas seront ravis d’apprendre que MechWarrior 5 : Mercenaries sortira sur Xbox dès l’année prochaine.







Les développeurs de Piranha Games expliquent avoir décalé la date de sortie initiale de MechWarrior 5 : Mercenaries sur Steam et GoG à l’année prochaine afin de ne pas arriver en même temps qu’un certain très attendu Cyberpunk 2077. « Les ventes et le marketing des premiers jours sont très importants pour un lancement de produit réussi, et nous pensons que le report de notre date de sortie permettra à MechWarrior 5 Mercenaries d’avoir l’attention qu’il mérite. »



En décalant la sortie du jeu, Piranha Games a également étudié plusieurs possibilités dont celle d’un lancement sur plusieurs plateformes en même temps. Et ce « rêve de longue date » selon les mots des développeurs va bien se réaliser puisqu’ils ont décidé de repousser le DLC Heroes of the Inner Sphere au printemps 2021 afin de se consacrer à la sortie du jeu sur Xbox Series X|S et Xbox One. Il s’agira ainsi du grand retour de la franchise sur Xbox depuis MechAssault 2 en 2004.



Cette opportunité permettra au jeu de bénéficier d’une attention médiatique supplémentaire, ce qui devrait se traduire par des investissements marketing supérieurs pour promouvoir le titre. Les développeurs indiquent également bénéficier de plus de temps pour peaufiner le titre, notamment au niveau de l’intelligence artificielle, l’interface ou la personnalisation. Le campagne solo bénéficiera également d’une attention particulière afin que l’expérience soit la plus gratifiante possible.



Le rachat de Piranha Games par EG7 donnera plus de ressources au projet et rien de tout ça n’affectera MechWarrior Online qui continue sa route en parallèle, comme prévu. La sortie de MechWarrior 5 Mercenaries est prévue pour le printemps 2021 sur PC et Xbox.

J'avais complétement perdu espoir concernant cette licence et voilà que Piranha Games vient de faire un bisous sur mon petit coeur de gamerArticle original provenant de Xboxygen :Donc, au cas où certains n'ont pas tilté, c'est le retour d'une vieille licence côté MS et surtout sur Xbox (16ans depuis le dernier "MechAssault") et du coup, une exclu supplémentaire sur Xbox dès l'année prochaine