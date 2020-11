Une petite question pour les heureux possesseur de PS5.

Y a-t-il des jeux qui vous impressionnent plus sur PS5 que sur PS4?



Par exemple j'ai lancé Days Gone et je l'ai trouvé bien plus beau et fluide que sur PS4 contrairement à Ratchet and Clank qui n'a rien gagné j'ai même l'impression que l'image est plus flou.

Quelqu'un a-t-il testé sue killzone shadow fall?

Merci à vous.