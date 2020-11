Unboxing

Et... Le retour du bon putaclick ! J'suis désolé, ça me faisait rire... Je vais faire énormément de déçus, car non, je n'ai pas acheté de Xbox Series X (je vais continuer de profiter des 2 minutes de chargement de Watch Dogs Legion sur One X pour vous écrire des articles tous pourris), mais... Une figurine D.Va d'Overwatch !J'ai également monté ce vlog, qui vous montre le contexte de la réception de ce colis. Il est très long à regarder (20 minutes à déballer une boite xD) mais que j'aime bien, c'est l'essentielBon techniquement, elle est actuellement en promo à 350€ sur le store de Blizzard pour ceux que ca intéresse, elle est habituellement vendue au prix de 500 €.Sinon, pour un budget moindre, vous avez la Nendoroid D.Va à 159€Cet article est sponsorisé par Otakugame.fr !