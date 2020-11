Bonsoir tout le monde !Je m’inquiète un peu pour ma précommande PS5 sur Amazon. J’ai pu la précommander le 25/09 lors de la deuxième vague de précommandes et elle était prévue pour le 23/11 ou 24/11. Je suis évidemment encore dans les temps mais le fait que la préparation a l’expédition n’est toujours pas enclenchée (pour une livraison sous 48h en période de rush alors que les commandes actuelles sont expédiées début décembre même en prime) m’inquiète.Je cherche à savoir si d’autres personne sont dans mon cas (ou l’ont été aux alentours du 19/11) sur Amazon ?Merci !Je mettrais à jour le post si j’ai des nouvelles d’ici là.MAJ ! : Console reçue ce matin en 24h après avis de départ... J'espère pour vous que ça se terminera aussi bien. Merci à vous en tou cas !!!

posted the 11/22/2020 at 08:25 PM by resevil