Bon, je commence à bien comprendre comment fonctionne la Series S, et ça permet d'anticiper un peu sur la façon dont vont tourner les jeux ^^ !Globalement, c'est simple :- Sur un jeu Xbox One, la console ne va prendre en compte aucune optimisation One X- Si le jeu est locké en 30 fps, alors la versions Series S sera aussi en 30 fps- Si le jeu est "FPS unlock", dans quasi tous les cas, le jeu sera alors en 60 fps sur Series S- La résolution utilisée sera alors celle de la Xbox One S.Cas concret : j'hésitais à acheter Crash Bandicoot 4 sur Xbox Series (il est à 30 € sur le store Américain). 900p ne me dérangent pas (c'est la résolution se la versions Xbox One S), par contre 30 fps... Hors de question. Mais sur One S, il arrive que le jeu passe à 34 fps, signe qu'il n'y a pas de lock sur les FPS... J'ai donc acheté le jeu et...Tadaaaa ! On a une version du jeu agréable à jouer, qui tourne bien en 60 fps, même si le 900p aurait pu sauter à mon avis (mais ça n’arrivera que si les dev font un patch Series S) ^^ ! Bon après, techniquement, je vais surement continuer sur Xbox One X (les chargements sont rapides sur ce jeu), mais ça fait plaisir ^^ !Je suis également agréablement surpris par le résultat sur Watch Dogs Legion. Même s'il faut l'avouer, surtout sur cette version, la sensation de jouer à un jeu Old Gen est vraiment très forte, le Ray Tracing est bien présent, et les 30 fps sont là... Même si au final, le Ray Tracing reste tout de même un confort en plus, certes, mais assez gadget (en comparaison de la résolution de la version Xbox One X). Par contre, là où c'est le jour et la nuit, c'est au niveau des temps de chargement... Et du Quick Resume. J'avoue que ça en fait une petite machine superbe ^^ !Ah oui, la vidéo vous montre aussi ce que cela donne de streamer depuis la Xbox Series, sachant que ça passe par l'application Twitch, qu'il est impossible d'enregistrer une vidéo en même temps, et qu'il est impossible de streamer sur Youtube - sur ce point, Microsoft n'a jamais réussi à rattraper Sony, et en plus ils perdent leur superbe site de streaming MIXER, qui était intégré à la console et permettait d'avoir une qualité d'image extra en live !Au final, pas très pratique pour streamer, il est en plus impossible de voir les commentaires des spectateurs... C'est très moyen ^^' !Dernier détail assez curieux : le résultat à l'écran sur mon téléviseur 4K (avec la Xbox Series S configurée pour envoyer un signal 4K) est meilleur (surtout sur Crash Bandicoot par exemple) que le résultat en 1080p sur mon écran HD. Je ne sais pas si c'est mon écran qui a des améliorations, ou l'upscale de la Xbox Series S, mais c'est assez cocasseEt... Ouais, je sais que la PS5 est de sortie, mais, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je dois jouer sur une console parfaite pour le prolétaire que je suis