Ah... Depuis le temps que je SPAM Gamekyo avec mes histoires de Series S (que j'ai précommandé en aveugle pour rappel) ^^' !Digital Foundry devrait répondre à toutes mes interrogations... Le tout en 26 minutes ^^ !Sinon, bonne nouvelle, la console est arrivée à la douane de Martinique ^^ ! Une bonne taxe avec de l'octroi de mer et de la TVA et ça devrait rouler :-p ! En espérant que je n'ai pas trop de soucis avec La Poste (oui, malgré le confinement, je ne suis jamais chez moi, c'est dingue).Sinon y'a des joueurs de Xbox Series S sur Gamekyo (enfin je veux dire des vrais, qui ont juste une Series S par choix) ?Résumé (en cours de rédaction) :- La Xbox Series S n'offre pas de compromis sur l'interface utilisateur par rapport à la X--- Quick Resume fonctionne pareil--- Vitesse de l'interface identique- Le stockage est réduit, et les jeux ont l'air de tendre de plus en plus vers des tailles de plus de 100Go, ce qui ne permettrait à terme de n'enregistrer 3 gros jeux sur la console--- Le prix du To supplémentaire est quasi identique au prix de la console- Sur le papier, la Xbox Series S devrait afficher en 1440p ce que la Xbox Series X affiche en 4K---- Sur un écran 4K, le 1440p est toujours meilleur que du 1080p---- Ils précisent que sur PS4 Pro, on a pu voir les jeux en 1440p avoir un rendu correct sur un écran 4K---- Il est compliqué pour DF de vérifier que c'est toujours le cas sur Gears 5 par exemple, car la résolution dynamique change constamment---- Mais des jeux comme Forza Horizon 4, en 4K sur Xbox Series X, passe seulement en 1080p sur Xbox Series S. Pareil pour Sea of Thieves.---- DF n'a pas de soucis avec cela, mais avec le positionnement de la console et le message qu'elle envoit (qui peut être contradictoire)---- Des jeux comme The Touryst tourne bien en 4K, comme sur Xbox One X---- Des jeux comme Ori and the Blind Forest tournent mieux sur Xbox Series S que sur Xbox One X (4K natif + 60 fps)---- Au contraire, certains jeux comme Watch Dogs Legion voient leurs textures considérablement réduites en qualités.------ Sur S, on a une résolution interne de 900p à 1080p, alors que sur X on va de 1440p to 2160p. Sur un écran 4K, ils trouvent que le résultat devient alors flou.------ Assassin's Creed Valhalla vise du 30 Fps là ou la versions X vise du 60 fps- Digital Foundry ne sait pas comment ce "gap" de puissance évoluera au fil de la génération (car c'est déjà très variable selon les titres actuellement).- La Scalabity (enfin le fait d'avoir le même jeu avec les même feature) n'est pas respecté, ils appellent cela de l'élasticité entre les 2 consoles. Watch Dogs arrive à maintenir le Ray Tracing, quand Devil May Cry doit l'abandonner- Ils pensent que la "reliability" (je suis désolé certains mots me viennent plus en anglais... Disons la constance de qualité de la console ?) sur le long terme dépendra énormément des studios et du soin qu'il mettront à concevoir des versions Xbox Series S de la console. DF se pose des questions quand, sur la génération précédente, ils entendaient des studios avoir du mal avec la Xbox One S.- Ils pensent quand même que c'est plus simple de convertir un jeux Series X vers Series S, car les caractéristiques techniques Series X Series S sont plus proche que ce qu'il y avait entre One S et One X---------------------Hop pour aérer un peu, ils passent à la partie des jeux rétrocompatibles !DF confirme que la console fait tourner les versions ONE S des jeux Xbox One. Par exemple, The Evil Within 2 passe en 30 FPS contre 60 Fps sur Xbox Series X.- Idem sur Sekiro : du 30 fps seulement, contre du 60 fps sur Xbox Series X (ou sur Xbox One X)- Idem pour Hellblade : 30 fps- Vous ne pourrez rien faire pour que ces jeux passent en 60fps, il faudrait que les développeurs postent des patch pour cela (ils ont vu une démo de Fallout 4 permettant de doubler le framerate sur Xbox Series S).