Salut à tous,



Je voulais avoir votre avis et comprendre ce rapprochement entre Sony et Epic Games !



Suite à la diffusion de la démo technique Unreal Engine 5 sur PS5 et des informations comme quoi Epic Games s'était rapproché de Sony ou inversement dans la conception de leur nouveau moteur qui tirerai parti de l'architecture de la PS5 et de son SSD !



D'ailleurs le PDG d'Epic Games n'a pas arrêté de vanter la PS5 qui grâce à son SSD ultra rapide et son architecture derrière qui permet du streaming de données à très haute vitesse ce qui accroit la bande passante du coup !

Bon après je suis d'accord avec le PDG de Epic quand on comprend comment l'architecture fonctionne ! mais au delà de ceci on ne va pas se voiler la face, il doit y avoir un deal commercial !



Mais au final c'est assez nébuleux tout ça !

quels sont les tenants et les aboutissants de ce rapprochement ?

Nous savons que Sony a injecté 250 millions de dollars dans Epic Games !

Est ce que Epic Games partage les technologies de leur futur moteur Unreal Engine 5 comme Lumen Ou Nanite avec Sony ?



Sans rentrer dans un débat Epic Games font les yeux doux à Sony ou inversement, il y a surement un deal commercial ! Mais quel est la finalité de tout ça ?



Votre avis m'intéresse et si vous avez des infos elles sont les bienvenues !