La Game & Watch Super Mario Bros. Avouez que vous avez oublié qu'il sortait ce Vendredi 13 !Pas grand chose à dire, ultra rapide, batterie intégrée (coucou la manette des Xbox Series), joli écran (bien que minuscule) et au final.. C'est un joli objet à posséder à la maison.Il est vendu environ 50 € sur Amazon et Fnac :Game & Watch Mario : https://amzn.to/2H50ftm Et il y a du stock. Voilà !