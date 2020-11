Un petit avis sur Kingdom Hearts Melody of Memories dans sa version Nintendo Switch.ainsi que quelques minutes de GameplayPour résumer, c'est sympa, agréable à jouer, mais on aurait aimé un truc plus ambitieux niveau charadesign et graphismes. Avec 140 musiques, le contenu est là, mais 59,99 € reste un cher billet pour cette compilation de musiques de la série Kingdom Hearts.Bref... L'intention est louable, ça fait plaisir d'entendre les musiques de Disney (SOUS L'OCEEEEAAAAN) et de jouer en rythme dessus, mais on aurait clairement aimé plus, surtout par rapport au tarif proposé (59,99 € pour rappel) ^^' !