Et... Je suis globalement plutôt surpris ! Elle en a dans le ventre la petite (et DMC V semble être en fait l'exception au niveau de ses performances) ^^ !On commence par une jolie vidéo avec du Ray Tracing, par mon confrère GoldenGeek38 minutes de gameplay (Sea of Thieves en 60 fps, magnifique)Ori en 4K. Wow !Et, celui que vous attendez tous : Assassin's Creed Valhalla !Ma Xbox Series S a été expédiée par la Fnac vendredi, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera à la maison, mais c'est toujours un plaisir de découvrir une nouvelle console de jeu! Je pense la mettre dans mon environnement console pour l'instant, mais dès que la PS5 dégage, elle remplacera ma PS4 dans mon environnement bureau, connectée à un écran PC Samsung 1080p 60hz (j'ai pas trop envie de le changer car je ne saurais pas quoi en faire et j'ai l'impression de polluer après ^^').Par contre, il y a de fortes chance que j'utilise exclusivement le Game Pass et les jeux que j'ai déjà acheté sur Xbox One sur cette console - les jeux comme Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5 ou , à l'exception de Yakuza Like a Dragon puisque je l'ai testé sur Xbox One X - je ferais un retour sur les différences avec la version Xbox Series S (900p + 60 fps, mais je pense que je vais préférer la 4K + upscaling de la versions Xbox One X)