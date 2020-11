Alléluia ! Le Free To Play Rogue Company permettra de jouer sans compromis sur Xbox Series X, avec de la 4K en 120 fps disponible dès la sortie du jeu sur la future console de Microsoft !On notera que la Xbox Series S atteindra un très honorable 120 fps en 1440p.On aurait presque envie de demander où en est le support du clavier et de la souris pour les Xbox Series, car elle pourrait devenir des machines parfaites pour les Free To Play !