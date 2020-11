EA : le point rétrocompatibilité, dont du 120FPS pour SW Squadrons (uniquement sur SX) EA : le point rétrocompatibilité, dont du 120FPS pour SW Squadrons (uniquement sur SX)

Electronic Arts a décidé de faire un point coté rétrocompatibilité et plutôt que d'évoquer chaque produit un par un, en voici un résumé complet sur les titres du moment, avec améliorations de base pour certains jeux, et upgrade (gratuite) pour d'autres.



Apex Legends

- Upscale 4K (1440p de base) courant 2021.



FIFA 21 & Madden 21

- Upgrade Next Gen le 4 décembre (fonctionnera en attendant en rétro classique).



Need for Speed : Hot Pursuit Remastered, NHL 21, UFC 4 et Les Sims

- Meilleur frame-rate et chargement plus rapide.



Star Wars Squadrons

- Deux modes sur Xbox Series : visuel pour aller en 2160p/60FPS (sur X) et 1440p/60FPS (sur S), et frame-rate pour maintenir la résolution de base (1080p) mais en 120FPS.

- Sur PS5, EA se contente d'évoquer les mêmes configurations que sur PS4 Pro, mais avec de meilleurs effets de lumière.