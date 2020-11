1ere partie de ma soirée Twitch d'hier consacrée à Curse of Monkey Island 3 (Monkey Island 3)Au programme : Assaut zombiesque, demande en mariage, visite de l'île de Scab, duel de Banjo, lancée de tronc, démon poulet et duels d'insultes pour 2 heures de franche rigolade. Bon visionnage.(Note : Pensez à vous abonner et un mettre un petit pouce bleu si ça vous plait : ça fait toujours plaisir.)