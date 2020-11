Bonjour à tous,



Le lancement des prochaines consoles approche et avant de claquer mes économies, je cherche la réponse à deux questions. En effet, j'ai compris que le Xbox Gamepass Ultimate donnerait accès à une bibliothèque de jeux GRATUIT en ligne :



- Est ce que cela comprend l'intégralité des jeux XBOX et XBOX 360 ?



- Si ce n'est pas le cas, ces jeux seront ils téléchargeables moyennant paiement ou une version physique sera t'elle indispensable ?



Merci pour vos réponses et bonne soirée à tous !