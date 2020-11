Le gros soucis de Mario Kart Live, c'est que l'on peut tricher entre les 4 portes du circuits, en ne suivant pas le tracé définit, et que la taille des appartements limitent la taille des circuits...Mais ce problème a été contourné par un joueur : Ce circuit est immense, et il est impossible de tricher !Bon, spoiler, il n'utilise qu'une partie du circuit, ovale, et au final, ça n'arrive pas à la cheveille du Circuit YoshiQuelques autres pistes sympas :Y'a même l'appart de TheRelaxingEnd