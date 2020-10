A moins que je sois tout seul ?Bref, je viens de recevoir un mail de Micromania qui me rassure vachement et qui me dit que leurs magasins seront ouverts exceptionnellement ce jour-là en mode "sans contact" (euh ?)On pourra utiliser ses avoir, bons cadeaux, etc...Bref, très bonne nouvelle en ce qui me concerne.Pas de news sur le All-Acces, mais normalement, c'est un contrat qu'il faut signer au moment du retrait. Il est possible qu'il faille d'abord le faire en ligne sur le site de Microsoft, à cause du confinement, ça j'en sais encore rien.Mais bref ! Je sais que vous êtes tous des Jedis à fond sur la play, mais pour les trois siths qui, comme moi, démarrent la gen sur Xbox (ben oui, parce que j'y viendrai plus tard, à la Play, me tappez pas, bordel), ben c'est une bonne nouvelleVoilà