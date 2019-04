Persona 5 Scramble : Atlus ose le Musô

Il faut féliciter Atlus pour avoir réussi à berner tout le monde : derrière, on pouvait s'attendre à tout et n'importe quoi (genre une version Switch, au hasard), mais personne n'avait parier sur le plus inattendu, à savoir un Musô signé par les spécialistes du genre, donc Omega Force.Voici donc le premier teaser pour ce spin-off qui n'a pas encore de date et qui sortira sur PlayStation 4… et Switch justement.