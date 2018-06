Super Smash Bros : la (très) grosse présentation, le casting et la date de sortie

On savait qu'il y aurait un focus pourmais personne ne s'attendait à ce que le jeu prenne à lui seul quasiment tout le show. Tant pis, mais on repart tout de même avec un best-of total de la série, réunissant le casting de tous les épisodes en plus de deux nouveaux (voir trois en comptant Daisy) : Inkling et Ridley.Nouveaux costumes, nouveaux stages, rééquilibrage… Tout y est, sauf peut-être le mode histoire, à moins que la cinématique en soit un teaser.Sortie prévue le 7 décembre.