Bloomberg : pour les analystes, Nintendo ne lancera désormais que des ''évolutions'' de la Switch Bloomberg : pour les analystes, Nintendo ne lancera désormais que des ''évolutions'' de la Switch

Et si la Switch était la « dernière génération » pour une console Nintendo, dans le sens où on l'entend habituellement ? C'est ce que semble prévoir de plus en plus d'analystes de part et d'autres du marché, tous interrogés par Bloomberg, estimant que Nintendo ne prendra désormais plus le risque de lancer un nouveau support à partir de zéro, et donc se confronter à l'éventualité d'un flop comme à la sombre époque de la Wii U.



On ne parle pas de rétrocompatibilité mais tout simplement d'évolutions avec le temps, un peu à l'instar d'Apple et ses iPhone pour ne citer que cet exemple, donc des modèles plus puissants qui arriveront au fil du temps mais qui permettront de maintenir la même base installée en gardant compatible les nouvelles sorties avec d'anciennes versions de la même machine (jusqu'à un certain cycle).



« A chaque génération de console, la base installée se réinitialise à zéro. [Mais maintenant] ils peuvent disposer en permanence d'une base de 100 millions de consoles qui évoluera au fil du temps. »



L'évolution logique d'un marché pour beaucoup, sorte de fusion naturelle entre l'écosystème d'un Microsoft et le principe des « upgrades » déjà implémentées dans l'esprit collectif (PS4 Pro, One X…), Bloomberg faisant d'ailleurs partie de ceux qui ont eu écho d'une nouvelle version de la Switch, plus puissante, prévue courant 2021. Qui plus est, si Sony comme Microsoft gardent encore, pour le moment, le principe générationnel comme on y assistera le mois prochain, c'est avant tout pour mettre en place une avancée drastique de la technologie, chose devenue très secondaire pour Nintendo depuis le début des années 2000 (depuis la/le GameCube plus exactement).



Entre le concept même de la Switch qui est ultra populaire, l'implémentation de l'abonnement payant (et d'autres types de service à venir selon le PDG de Nintendo) et le simple fait que la firme a elle-même sous-entendu dans sa dernière réunion faite aux actionnaires aborder une nouvelle évolution en terme hardware/software, la majorité des cabinets estiment que les voyants sont au vert pour mettre fin au cycle générationnel, ce qui en passant permettra selon eux de transformer totalement la valeur boursière de l'entreprise.



Les actions Nintendo sont en effet en hausse cette année (+30%) et pourrait taper un record dans un proche avenir, même si leur valeur reste assez faible au regard de la puissance de l'entreprise, là encore par crainte constante d'un échec en cas de « vrai » nouvelle génération de console. Inversement, si Nintendo se lance dans des upgrades périodiques, « certains s'attendent à ce que la valeur double, triple, voir soit multipliée par cinq ».



« Les résultats des prochaines années forceront le marché à reconnaître la vraie valeur de Nintendo. »