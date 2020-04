[Rumeur] Horizon Zero Dawn serait une trilogie + arrivée d'un mode coop dès le 2 [Rumeur] Horizon Zero Dawn serait une trilogie + arrivée d'un mode coop dès le 2

Après avoir dépassé les 10 millions de ventes, il était évident que Sony comme Guerilla n'allait pas en rester là avec la franchise Horizon Zero Dawn qui aura sans nul doute une suite et même deux à en croire les sources de VGC qui font part de l'envie d'une véritable trilogie.



Concernant celui que l'on appellera pour l'heure « Horizon Zero Dawn 2 », nous apprenons également que :



- Cette suite était au départ prévu sur PS4 (ce sera donc full PS5).

- Le monde sera beaucoup plus vaste et proposera bien plus de liberté d'exploration.

- Un mode coop serait au programme, mais on ne sait pas encore si ce sera pour l'aventure principale ou pour un mode séparé.

- Guerilla souhaitait intégrer le coop dans la série depuis le début, et Sony est tout aussi intéressé de voir ce type de mode arriver (PS Plus, tout ça…).