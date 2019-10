Shawn Layden quitte Sony Worldwide Entertainment

Décidément, l'organigramme de la branche PlayStation pour la future PS5 n'aura plus du tout la même tronche qu'au début de la génération actuelle.Après Adam Boys (dit 'l'homme à la liste') puis John Drake, le grand spécialiste des relations avec les tiers, sans oublier Richard Marks (créateur du PlayStation VR) et Kaz Hirai qu'on ne présente plus, c'est maintenant Shawn Layden, ni plus ni moins que le PDG de Sony Worldwide Entertainment depuis avril 2014, qui annonce aujourd'hui quitter son poste pour on ne sait encore quoi.Son remplaçant n'a pas encore été officiellement annoncé.