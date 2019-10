Shawn Layden quitte Sony Worldwide Entertainment [UP : tout comme Atsushi Morita]

Décidément, l'organigramme de la branche PlayStation pour la future PS5 n'aura plus du tout la même tronche qu'au début de la génération actuelle.Après Adam Boys (dit 'l'homme à la liste') puis John Drake, le grand spécialiste des relations avec les tiers, sans oublier Richard Marks (créateur du PlayStation VR) et Kaz Hirai qu'on ne présente plus, c'est maintenant Shawn Layden, ni plus ni moins que le Président de Sony Worldwide Entertainment depuis avril 2014, qui annonce aujourd'hui quitter son poste pour on ne sait encore quoi.Son remplaçant n'a pas encore été officiellement annoncé.Décidément, c'est la journée des départs : Atsushi Morita, PDG de Sony Interactive Entertainment Japan & Asia, annonce également faire ses valises mais pour des raisons bien plus simples à comprendre puisque l'on parle d'une retraite méritée. Le hasard fait qu'à l'instar de Shawn Layden, c'est aussi en 2014 que Morita avait pris ses fonctions, dont les dernières actions furent notamment marquées par la nouvelle politique de censure.Il est remplacé par Kazuhiko Takeda, jusqu'ici troisième vice-président et directeur financier du groupe.